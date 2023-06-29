Трое российских подростков пропали при спуске с горного пика

Baza: в Кузбассе трое подростков пропали при спуске с горного пика Поднебесный

В Кузбассе трое подростков пропали при спуске с горного пика Поднебесный, несовершеннолетние не выходят на связь около суток. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Школьники 13, 12 и 15 лет во время спуска с горы ушли вперед от туристической группы и так и не вернулись в приют «Рыбаковский».

Спасатели выдвинулись на поиски россиян. Отмечается, что сотовая связь в той местности, где потерялись подростки, отсутствует.

В апреле сообщалось, что в Хабаровске группа подростков из четырех человек пропала из детского дома. После случившегося региональная прокуратура организовала проверку работы должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Тогда не уточнялось, по каким причинам дети могли не вернуться в учреждение.

До этого стало известно, что пять человек, среди которых двое подростков в возрасте 14 и 16 лет, пропали в районе села Синегорск вблизи Южно-Сахалинска.