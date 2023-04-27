В российском городе пропали четверо воспитанников детдома

Прокуратура: в Хабаровске из детского дома пропали подростков, проводится проверка

В Хабаровске группа подростков из четырех человек пропала из детского дома. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

Там уточнили, что сначала пропали пять воспитанников российского детского дома — местонахождение одного из них установили. Четырех оставшихся подростков, которые не вернулись в детский дом в назначенное время, ищут.

После случившегося прокуратура начала проверку работы должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Неизвестно, по каким причинам дети могли не вернуться в учреждение.

Ранее в Воронежской области под окнами Бутурлиновского дома-интерната для умственно отсталых детей нашли тело 16-летнего воспитанника. Власти Воронежской области, комментируя происшествие, рассказали, что погибший мальчик был сиротой.