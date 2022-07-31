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В российском регионе в лесу пропала группа из пяти человек с подростками

МЧС России по Сахалину: группа из пяти человек с подростками пропала в лесу у Синегорска

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Пять человек, среди которых двое подростков в возрасте 14 и 16 лет, пропали в районе села Синегорск вблизи Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Сахалинской области.

Как рассказали в региональном ведомстве, накануне группа ушли в лес, чтобы собрать дикоросы, но не вернулись в назначенное время. Отмечается, что в районе отсутствует сотовая связь. На предполагаемое место поиска выдвинулась группа спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.

Ранее в Приморье перестала выходить на связь группа из 10 туристов, в том числе семи детей, которые направились в сторону горы Ливадийская (Пидан) во время циклона. Вскоре они связались со спасателями и сообщили, что самостоятельно спускаются по бурелому.

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Марина Совина
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