Пропавшая в Приморье группа туристов с детьми нашлась

МЧС: пропавшая в Приморье группа из 10 туристов с детьми вышла на связь

Группа из 10 туристов, в том числе семь детей, которая в понедельник, 27 июня, потерялась в районе горы Ливадийская (Пидан) в Приморском крае, вышла на связь и спускается к подножью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

По его словам, туристы нашлись утром во вторник, 28 июня. Они сообщили спасателям, что самостоятельно спускаются по бурелому. В настоящее время туристическая группа спускается к водопаду в районе хребта Ливадийский.

Поиски велись с вечера понедельника двумя группами спасателей и продолжались всю ночь. Работу осложняли непогода и отсутствие связи. Во вторник на место была отправлена третья группа спасателей. В главке добавили, что туристическая группа не была зарегистрирована.

О том, что в Приморском крае ищут группу туристов, которые направились в сторону горы Ливадийская (Пидан) во время циклона и перестали выходить на связь, ранее сообщили в волонтерской организации «ПримПоиск».

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