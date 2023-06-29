Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:04, 29 июня 2023Забота о себе

Врач подсказал способ вернуть мужское половое влечение после 50 лет

Уролог Дмитриев: повысить либидо после 50 лет возможно, если вести здоровый образ жизни

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Повысить либидо возможно в любом возрасте, если соблюдать принципы здорового образа жизни, считает врач-уролог Андрей Дмитриев. Способ вернуть половое влечение у мужчин он подсказал в беседе с «Газетой.Ru».

Дмитриев подчеркнул, что универсальной нормы мужской сексуальной активности не существует, однако с возрастом влечение постепенно снижается. Причины для этого могут быть разные — гормональные нарушения, заболевания сердца, сосудов, диабет, нарушения работы щитовидной железы. «У мужчин после 50 либидо может снижаться в связи с приемом различных лекарств, например, против гипертонии. Нельзя забывать и об общем качестве жизни. Редкий мужчина старшего возраста может похвастаться отсутствием стресса, хорошим сном, безмятежной обстановкой в семье», — сказал врач.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность. Как узнать о его нехватке и что делать дальше
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность.Как узнать о его нехватке и что делать дальше
5 октября 2022

Специалист добавил, что в среднем мужчины в 55-70 лет занимаются сексом один раз в десять дней. При этом, по его мнению, в этом возрасте вполне реально повысить либидо, если вести здоровый образ жизни — регулярно тренироваться, придерживаться здорового питания, избавиться от лишнего веса и вредных привычек. «Уже после этого можно говорить с врачом о медикаментозной или другой терапии и ни в коем случае не экспериментировать с лекарствами для лечения эректильной дисфункции самостоятельно», — сказал Дмитриев. Он предупредил, что самолечение, особенно в пожилом возрасте, может серьезно навредить здоровью.

Ранее врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал о методе улучшения половой функции мужчины с помощью диеты. Врач посоветовал для возвращения мужского либидо есть морковь, горох и яйца.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Определилось общее число выбранных на драфте НХЛ российских игроков

    Мариупольский библиотекарь рассказала о поступающих книгах с героизацией Бандеры

    Пенс раскритиковал администрацию Байдена за затягивание поставок оружия Украине

    Врач подсказал способ вернуть мужское половое влечение после 50 лет

    Морские львы под действием токсичных водорослей покусали отдыхающих на пляже

    В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро

    МИД России прокомментировал сообщения о ранении колумбийцев в Краматорске

    18-летнего российского хоккеиста сравнили с Месси

    Мадонну выписали из больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости