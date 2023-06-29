18-летнего российского хоккеиста сравнили с Месси

Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил российского хоккеиста Матвея Мичкова с Лионелем Месси

Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил 18-летнего российского новичка «Филадельфии Флайерс» Матвея Мичкова с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Слова эксперта приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Баттон отметил, что Месси опасен, когда входит в голевые зоны на поле. «Матвей очень похож как хоккейный игрок. Он исследует эти зоны на льду. Он находится в поиске зон, чтобы использовать эту возможность. Когда они появляются, он реагирует молниеносно», — пояснил специалист.

Баттон также высоко оценил способность россиянина поражать ворота соперников. «Считаю, что самое сложное в НХЛ — это забивать голы. Матвей это умеет. Я бы сказал, что Мичков — второй в списке снайперов на этом драфте после Коннора Бедарда», — добавил он.

29 июня «Филадельфия» выбрала Мичкова в первом раунде драфта НХЛ под седьмым номером. Церемония проходит в Нэшвилле с 29 по 30 июня. Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.

35-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В 2022 году со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира.