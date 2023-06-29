Пауэрлифтер Кокляев дал советы по проведению тренировок для новичков

Пауэрлифтер Михаил Кокляев дал советы по проведению тренировок для новичков в спорте

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев дал советы по проведению тренировок для новичков. Его слова приводит Shape.

Эксперт отметил, что не стоит ожидать мгновенных результатов после первых занятий. Он порекомендовал не брать слишком большой вес, чтобы скорее похудеть, и не заниматься каждый день. Кокляев рассказал, что новичкам достаточно 2-3 тренировок в неделю и 3-5 упражнений на разные мышечные группы.

Специалист также посоветовал включить в свою программу занятий кардионагрузки, например, медленный бег или быструю ходьбу в течение 15 минут. Он подчеркнул, что тренировку стоит прервать, если появились одышка, головная боль и потемнения в глазах. При этом, по словам спортсмена, придется привыкнуть к дискомфорту во время выполнения упражнений.

Кокляев добавил, что в начале занятий спортом очень важно хвалить себя даже за маленькие достижения. Это поможет поддерживать высокий уровень мотивации.

Ранее фитнес-тренер Мария Осипенко назвала способы остаться в хорошей физической форме во время отпуска. По словам специалиста, нужно больше ходить пешком и придерживаться радужной диеты с разнообразием фруктов и овощей в рационе, но при этом не винить себя за срывы.