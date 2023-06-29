Задержанному за покушение на Прилепина продлили арест до октября

В Москве продлили арест до 6 октября задержанному за покушение на Прилепина Пермякову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста Александру Пермякову, который обвиняется в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 6 октября.

Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 («Террористический акт») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора. В результате случившегося писатель был тяжело ранен.

Пермякова задержали в день происшествия. Он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Мужчина утверждает, что был завербован спецслужбами Украины.