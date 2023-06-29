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11:21, 29 июня 2023Мир

В ЕС обвинили западные СМИ в превознесении мятежа Пригожина

Депутат ЕП Мариани обвинил западные СМИ в превознесении мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Stringer / Reuters

Некоторые западные СМИ, прежде называвшие частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористическим предприятием, во время организованного его главой Евгением Пригожиным мятежа надеялись на госпереворот в России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Политик обвинил западных журналистов в превознесении мятежа и подчеркнул, что сам кризис продлился всего 24 часа и закончился без кровопролития.

Мариани привел в пример американскую ЧВК Blackwater, которую обвиняют в совершении военных преступлений во время войны в Ираке. По его словам, необходимо остерегаться передачи слишком большой части военных задач «на аутсорсинг», чтобы обеспечить соблюдение законов ведения войны и защиту гражданского населения. «Поэтому возвращение новобранцев "Вагнера" в российскую армию — хорошая новость», — отметил евродепутат.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ряд стран стали «злорадствовать» в связи с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». При этом она отметила, что дипломатическое ведомство постоянно получает слова поддержки как от отдельных стран, так и от мировой общественности.

23-24 июня ЧВК «Вагнер» совершила попытку вооруженного мятежа. Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям «Вагнера». Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях. Однако после переговоров мятежники согласились, по словам главы ЧВК Евгения Пригожина, вернуться в место своей дислокации. В переговорах с Пригожиным участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    Валентина Шварцман
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