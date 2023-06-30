Врач Александра Емельяненко пообещал помешать боям спортсмена в ближайшее время

Врач Александра Емельяненко Газгириев пообещал помешать боям спортсмена в ближайшее время

Врач Лом‑Али Газгириев, занимающийся реабилитацией российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пообещал помешать проведению поединков с участием спортсмена в ближайшее время. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Организм зависимого работает не так, как у нормального человека. Ломается биохимия мозга, почки становятся плохими, ряд других проблем», — сказал специалист. Он также выразил уверенность в том, что Емельяненко не будет драться до осени.

18 июня боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Александра Емельяненко после предыдущего боя. «Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нем деньги. Они не заботились о нем как о человеке», — отметил Монсон.

В ночь на 27 мая Емельяненко победил блогера Евгения Ершова в Москве. Поединок завершился на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.