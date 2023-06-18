Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя

Джефф Монсон заявил, что Александр Емельяненко сейчас получает медицинскую помощь

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Александра Емельяненко после предыдущего боя. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас он получает медицинскую помощь, в которой нуждается. Многие люди долгое время использовали его, чтобы заработать на нем деньги. Они не заботились о нем как о человеке», — заявил Монсон. Он добавил, что их поединок, запланированный на август, отменяется — ему подберут другого соперника.

В ночь на 27 мая Емельяненко победил блогера Евгения Ершова в Москве. Поединок завершился на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

52-летний Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.