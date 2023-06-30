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13:19, 30 июня 2023Мир

Лавров рассказал о давлении Запада на африканские страны из-за саммита в России

Лавров: больше половины африканских стран согласились участвовать в саммите в России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Более половины африканских стран согласились принять участие в саммите Россия — Африка. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он рассказал, что к саммиту, который должен пройти в конце июля, готовится большая декларация. Документ будет излагать план построения отношений между Россией и африканскими странами на несколько лет.

Также он отметил, что западные страны пытаются давить на африканские государства, чтобы не допустить их участия в мероприятии. В связи с этим Лавров посоветовал Западу начать относиться к африканским странам «как к взрослым».

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Большинство участников саммита будут представлены на высшем уровне. Также вместе с саммитом пройдет экономический форум и медиафорум.

Ранее Лавров признал, что в африканских странах работают несколько сотен российских экспертов по линии Министерства обороны. Что же касается работы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ЦАР и других странах, то такая договоренность заключена напрямую между этими правительствами и ЧВК.

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    Александр Слабиев
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