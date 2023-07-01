Менеджер Емельяненко рассказал о реабилитации бойца

Менеджер Емельяненко Бурчак рассказал, что сейчас нет никаких опасений за здоровье бойца

Менеджер Никита Бурчак рассказал о реабилитации бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бурчак отметил, что Емельяненко проходит восстановление в Ингушетии, поскольку в Москве для него «много негативных факторов». «Выступать он хочет сам, никто его не заставляет. Смотрим за состоянием морального и физического здоровья Александра. Сейчас все хорошо, никаких опасений нет», — добавил менеджер.

30 июня врач Лом‑Али Газгириев пообещал запретить Емельяненко проводить бои в ближайшее время и выразил уверенность в том, что он не будет драться до осени. «Организм зависимого работает не так, как у нормального человека. Ломается биохимия мозга, почки становятся плохими, ряд других проблем», — сказал специалист.

18 июня боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова в Москве на 20-й секунде второго раунда.

Всего в ММА 41-летний Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.