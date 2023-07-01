Тренера сборной России уволят из-за выступления нескольких фехтовальщиков в США

Тренера сборной России Глазунова уволят из-за участия фехтовальщиков в чемпионате США

Старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова уволят из-за решения нескольких российских фехтовальщиков выступить на чемпионате США. Об этом сообщает ТАСС.

«По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии [Сергея] Биды и действующего военнослужащего [Виолетты] Храпиной, Глазунов будет освобожден от занимаемой должности», — сказано в заявлении Федерации фехтования России (ФФР).

1 июля Федерация фехтования США сообщила, что разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в национальном чемпионате. По информации портала Inside The Games, помимо Биды и Храпиной, на турнире выступят шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

