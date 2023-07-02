Российский футболист «Зенита» рассказал о мечте играть в Европе

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что мечтает играть в европейском чемпионате

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что мечтает играть в Европе. Его слова в воскресенье, 2 июля, приводит «Матч ТВ».

«Моя мечта — уехать в сильный европейский чемпионат. Надеюсь, все, что происходит в мире, закончится как можно скорее, мы вернемся на международную арену. Я этим живу, с шести лет этим занимаюсь», — заявил футболист.

25-летний Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2019/20 он выступал за «Сочи» на правах аренды. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в 23 матчах, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выступил с критикой в адрес российских футболистов, не желающих пробовать себя в Европе. Он отметил, что лимит на легионеров дает возможность средним российским игрокам получать контракты мечты и больше не думать о футболе.

В марте Мостовой рассказал об особенностях отношения к россиянам в петербургском клубе. По его мнению, у отечественных футболистов, в отличие от легионеров, нет права на ошибку.