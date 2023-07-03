В США оценили возможность передачи ракет ATACMS Украине

Бывший вице-президент Пенс: в интересах США передать Украине ракеты ATACMS:

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс прокомментировал вероятность передачи Украине ракет дальнего радиуса действия, включая оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS.

Пенс оценил возможность передачи ракет ATACMS Украине и заявил, что этот вопрос входит в интересы США. «В интересах свободы, в наших национальных интересах дать им то, что им нужно», — ответил политик на вопрос, передал ли бы он лично ATACMS Киеву по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Политик добавил, что спецоперация России на Украине началась из-за того, что в годы президентства Барака Обамы, при котором нынешний глава государства Джо Байден являлся вице-президентом, США передавали Украине «одеяла и военную еду». «Мы же отправляли им ракеты Javelin», — отметил он.

Пенс подчеркнул, что« катастрофический» вывод войск США из Афганистана также «ободрил врагов свободы по всему миру».

Ранее в Пентагоне прокомментировали данные о передаче Украине ракет ATACMS. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер заявил, что ничего не знает об этом.

Газета Wall Street Journal писала, что США близки к передаче ATACMS украинским войскам. В публикации издания отмечалось, что в Киеве сейчас согласуют этот вопрос на самом высоком уровне.