В Пентагоне прокомментировали данные о передаче Украине ракет ATACMS

Представитель Пентагона Райдер заявил, что ничего не знает о передаче Украине ракет ATACMS

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал сообщение газеты Wall Street Journal, что США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его словам приводит РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что ничего не знает о передаче Украине ракет ATACMS.

«Я видел эти сообщения, но скажу, что мне нечего анонсировать по поводу ATACMS. Мне неизвестно о каких-либо готовящихся решениях относительно ATACMS», — заявил он.

Ранее WSJ написала, что США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS украинским войскам. В публикации издания отмечалось, что в Киеве сейчас согласуют этот вопрос на самом высоком уровне.

9 июня группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену как можно быстрее передать ракеты ATACMS. В свою очередь он допустил, что США рано или поздно решатся отправить Киеву ATACMS.