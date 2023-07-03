«АвтоВАЗ» переименовал бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге получил новое название «Лада Санкт-Петербург», следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на которую обратило внимание РИА Новости.

Представители «АвтоВАЗа» подтвердили агентству, что бывший ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» теперь носит новое название, отметив, что концерн завершил все необходимые для этого юридические действия. Власти Санкт-Петербурга одобрили переименование завода и включение в новое имя названия города в апреле 2023 года.

В середине июня на заводе выпустили первую модель Lada — Lada X-Cross 5. Автомобиль оказался китайским FAW Bestune T77.

«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan в феврале. Сумма сделки составила один евро. После 99 процентов активов предприятия стали принадлежать «АвтоВАЗу», один процент остался у государственного научного центра «НАМИ».