Власти Петербурга одобрили переименование бывшего завода Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Бывший завод Nissan получит новое название — «Лада Санкт-Петербург». Об этом сообщается в отчете пресс-службы Законодательного собрания Петербурга от 26 апреля 2023 года.

Законодательные власти Петербурга одобрили переименование предприятия ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и включение в новое имя названия города. Порядок использования в наименовании юридических лиц официального названия «Санкт-Петербург» регулируется городским законом.

Власти уточнили, что первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan сойдет с конвейера в середине июня. Ожидается, что до конца года выпустят 10 тысяч машин, затем производство нарастят до 30 тысяч авто в год.

Ранее глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировано производство нового семейства автомобилей Lada X-Cross. Концерн активно наращивает производство после значительного спада в прошлом году и в текущем году рассчитывает суммарно выпустить более 400 тысяч машин.