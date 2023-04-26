Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:02, 26 апреля 2023Экономика

Бывший завод Nissan получит новое название

Власти Петербурга одобрили переименование бывшего завода Nissan в «Лада Санкт-Петербург»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бывший завод Nissan получит новое название — «Лада Санкт-Петербург». Об этом сообщается в отчете пресс-службы Законодательного собрания Петербурга от 26 апреля 2023 года.

Законодательные власти Петербурга одобрили переименование предприятия ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и включение в новое имя названия города. Порядок использования в наименовании юридических лиц официального названия «Санкт-Петербург» регулируется городским законом.

Материалы по теме:
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022

Власти уточнили, что первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan сойдет с конвейера в середине июня. Ожидается, что до конца года выпустят 10 тысяч машин, затем производство нарастят до 30 тысяч авто в год.

Ранее глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировано производство нового семейства автомобилей Lada X-Cross. Концерн активно наращивает производство после значительного спада в прошлом году и в текущем году рассчитывает суммарно выпустить более 400 тысяч машин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.