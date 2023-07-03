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20:13, 3 июля 2023Спорт

Стало известно о действующем контракте вернувшегося из армии Федотова в НХЛ

В НХЛ сообщили, что у Ивана Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Стало известно о действующем контракте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вернувшегося из армии вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы проинформировали Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), что у Федотова действующий обязывающий контракт с "Филадельфией"» — заявил в заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

1 июля Metaratings сообщил, что хоккеист подписал новое соглашение с ЦСКА. Однако, по информации «Матч ТВ», пока Федотов не урегулирует свои отношения с «Филадельфией Флайерс», КХЛ не будет регистрировать его контракт с армейцами.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Однако в июле того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России. Его контракт с «Филадельфией» был автоматически продлен на год.

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    Андрей Стрельцов
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