Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
3:0
Завершен
Макс Пёрселл
Уимблдон (м)
Вероника Кудерметова
2:0
Завершен
Кайя Канепи
Уимблдон (ж)
Люка Ван Аш
1:2
4-й сет
live
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
17:15 (Мск)
Кэролайн Доулхайд
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
13:00 (Мск)
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
Завтра
13:00 (Мск)
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Црвена Звезда
Завтра
19:30 (Мск)
Зенит
Кубок PARI Премьер
15:55, 3 июля 2023Спорт

В Госдуме оценили шансы Костомарова на возвращение в спорт

Депутат Журова допустила, что фигурист Костомаров после протезирования вернется в спорт

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на возвращение в спорт после протезирования. Ее слова приводит NEWS.ru.

Журова допустила, что фигурист сможет вернуться в спорт и чувствовать себя с протезами полноценно. «Возможно, у нас что-то придумают, например, специальные коньки, чтобы позволить Роману выступать в фигурном катании. Понятно, что не все элементы он сможет демонстрировать и выступать, как он это делал раньше», — отметила она.

Ранее Костомаров показал записи из больницы с тренировок на протезах. На одном видео он занимается на велотренажере, на другом выполняет махи ногами и отрабатывает подъем по лестнице. По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Массовые беспорядки во Франции не утихают шестой день. Почему протесты угрожают всему Европейскому союзу?

    Сальдо рассказал о потерях ВСУ в районе Антоновского моста

    Ссора между россиянами закончилась дракой и применением гранаты

    Опубликованы старые фото победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»

    Простой математический лайфхак из российского мультфильма восхитил американцев

    В «Ростехе» рассказали об отличиях винтовки СВЧ от СВД

    В граничащем с Украиной российском регионе сбили БПЛА

    Описано будущее поставок западного оружия Украине

    Самозванец обманул пожилого монаха и украл из храма 400 тысяч рублей

    В Госдуме оценили шансы Костомарова на возвращение в спорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости