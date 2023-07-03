В Госдуме оценили шансы Костомарова на возвращение в спорт

Депутат Журова допустила, что фигурист Костомаров после протезирования вернется в спорт

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова на возвращение в спорт после протезирования. Ее слова приводит NEWS.ru.

Журова допустила, что фигурист сможет вернуться в спорт и чувствовать себя с протезами полноценно. «Возможно, у нас что-то придумают, например, специальные коньки, чтобы позволить Роману выступать в фигурном катании. Понятно, что не все элементы он сможет демонстрировать и выступать, как он это делал раньше», — отметила она.

Ранее Костомаров показал записи из больницы с тренировок на протезах. На одном видео он занимается на велотренажере, на другом выполняет махи ногами и отрабатывает подъем по лестнице. По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.