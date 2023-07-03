В ООН проведут специальное заседание по Украине

Совбез ООН проведет заседание по Украине 17 июля, конкретная тема остается неизвестной

Совет Безопасности ООН 17 июля проведет заседание по Украине без указания конкретной темы, которая на данный момент остается неизвестной, председателем заседания будет постпред Британии при ООН Барбара Вудворд. Об этом говорится в опубликованном календаре мероприятий, размещенном на официальном сайте органа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться расширения состава членов Совбеза ООН за счет включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Совет Безопасности на сегодняшний момент состоит из пяти постоянных членов и десяти сменных. Постоянные члены: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.