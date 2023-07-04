Россияне набрали рекордное количество автокредитов

ВТБ: российские банки в I квартале 2023 года выдали автокредитов на 600 миллиардов рублей

Россияне в первом полугодии 2023 года взяли рекордное количество автокредитов на общую сумму 600 миллиардов рублей, говорится в отчете ВТБ, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество выданных займов оказалось на 13 процентов выше результата аналогичного периода рекордного 2021 года. Высокий спрос на автокредитование связан с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда на автомобильном рынке наблюдались серьезные изменения, отметил начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий. Он добавил, что росту спроса способствует присутствие на рынке китайских брендов, а также расширение производства российских концернов.

В июне россияне потратили на покупку авто рекордное количество денег — 125 миллиардов рублей. В мае этот показатель составлял 118 миллиардов рублей.

Больше всего займов брали в Москве и Московской области — более 3,9 миллиарда. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 1,5 миллиарда рублей. Далее расположились Республика Татарстан, где кредитов приобрели на сумму более 810 миллионов рублей и Краснодарский край с общей суммой займов более 750 миллионов рублей.

К 1 мая совокупные долги россиян перед банками составили 30,22 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 2,4 триллиона. Средняя задолженность на домохозяйство выросла до 509,6 тысячи рублей. По словам эксперта проекта ОНФ «За права заемщиков» Александры Пожарской, рост закредитованности вкупе со стагнированием реальных доходов может привести к увеличению бедности, при этом люди перестанут вкладываться в экономику.

Ранее о резком росте объема выданных автокредитов сообщало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). За первые пять месяцев 2023 года было оформлено займов на 390,5 миллиарда рублей — на 58,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом к пику 2021 года показатель не вернулся — тогда было оформлено займов на сумму 436,3 миллиарда рублей.