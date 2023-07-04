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11:24, 4 июля 2023Спорт

Сербский футболист клуба ФНЛ рассказал об отношении соотечественников к русским

Футболист тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, что в Сербии любят русских

Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images

Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал об отношении соотечественников к русским. Об этом сообщает Sport24.

«Сербия — одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне — и даже тут пару домов купили русские», — рассказал Деспотович, добавив, что в Сербии очень любят русских.

Деспотович в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В играх за тульский клуб он не отметился результативными действиями.

28 июня нападающий «Ростова» Максим Турищев назвал причину, по которой в европейских чемпионатах играет мало российских футболистов.

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    Алексей Гусев
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