Вернувшийся в Россию из США популярный блогер рассказал о новом страхе

Вернувшийся в Россию из США блогер Сардаров признался, что стал бояться камеры

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, признался, что за время перерыва в ведении блога стал бояться камеры. О новом страхе он рассказал на своем YouTube-канале «Дневник хача».

«Я сейчас начал опять снимать влоги, везде ходить, потому что я начал бояться камеры спустя какое-то время. Реально, как будто первый раз стою перед камерой и не знаю, что говорить», — посетовал Сардаров, отвечая на вопрос о планах в России. По его словам, он старается снимать больше видео, чтобы вернуть прежние навыки.

Ранее Сардаров рассказал о тоске по России во время пребывания в Соединенных Штатах Америки. В США блогер скучал по родным и близким, а также по возможности говорить по-русски.

Осенью 2020 года Сардаров заявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Он также признался, что высокого уровня жизни в Америке тяжело достигнуть. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он пожаловался на то, что в США сложно добиться успеха без знания английского языка. Впоследствии Сардаров снова на какое-то время уезжал в Америку.