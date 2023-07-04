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08:17, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Вернувшийся в Россию из США популярный блогер рассказал о новом страхе

Вернувшийся в Россию из США блогер Сардаров признался, что стал бояться камеры

Кадр: «ДНЕВНИК ХАЧА» / YouTube

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, признался, что за время перерыва в ведении блога стал бояться камеры. О новом страхе он рассказал на своем YouTube-канале «Дневник хача».

«Я сейчас начал опять снимать влоги, везде ходить, потому что я начал бояться камеры спустя какое-то время. Реально, как будто первый раз стою перед камерой и не знаю, что говорить», — посетовал Сардаров, отвечая на вопрос о планах в России. По его словам, он старается снимать больше видео, чтобы вернуть прежние навыки.

Ранее Сардаров рассказал о тоске по России во время пребывания в Соединенных Штатах Америки. В США блогер скучал по родным и близким, а также по возможности говорить по-русски.

Осенью 2020 года Сардаров заявил, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Он также признался, что высокого уровня жизни в Америке тяжело достигнуть. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он пожаловался на то, что в США сложно добиться успеха без знания английского языка. Впоследствии Сардаров снова на какое-то время уезжал в Америку.

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    Олег Давыдов
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