В Германии оценили вероятность начала беспорядков на фоне протестов во Франции

Полиция Германии не исключила возможных беспорядков в стране, как во Франции

В определенных регионах Германии возможны беспорядки наподобие французских из-за роста неприятия демократии и власти. Об этом заявил председатель Профсоюза германской полиции (GdP) Йохен Копельке, передает газета Welt.

По его словам, жителям городов все труднее адаптироваться к «изменениям на рынке труда, процессам цифровизации и интеграционным вызовам», поэтому «все больше граждан чувствуют себя проигравшими».

Подобного мнения придерживается и глава Социальной ассоциации Германии (SoVD) Михаэла Энгельмайер. Она отметила, что многие в Германии «чувствуют себя социально ущемленными». Энгельмайер пояснила, что недовольство граждан выражается в «разочаровании в политике, растущей готовности голосовать за партии, находящиеся на краях политического спектра, а также в политическом экстремизме».

В последние дни во многих городах Франции проходят протестные акции. Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Уже известно, что в ходе массовых беспорядков правоохранительные органы задержали около 1000 человек. По данным BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были остановлены еще 994 человека в разных городах Франции.

30 июня и 1 июля массовые протесты перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Жители соседних государств вышли на улицы после того, как увидели в соцсетях призывы сделать «как во Франции».