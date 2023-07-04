Минцифры пообещало оказать помощь пострадавшей журналистке Милашиной

Минцифры пообещало оказать Милашиной и Немову правовую, информационную и финансовую помощь

Министерство цифрового развития пообещало журналистке Елене Милашиной, работавшей ранее в «Новой газете», и адвокату Заремы Мусаевой Александру Немову, пострадавшим в результате нападения, оказать всю необходимую помощь. Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание», — заявили в министерстве. В ведомстве добавили, что отправили обращения в правоохранительные органы.

Минцифры также пообещало оказать пострадавшим правовую, финансовую и информационную поддержку. «Призываем всю медиаотрасль проявить солидарность с коллегами в тяжелой для них ситуации», — заключили в министерстве.

На Милашину и Немова, прибывших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, напали во вторник, 4 июля. Журналистке сломали пальцы рук и нанесли черепно-мозговую травму. Кроме того, ее облили зеленкой. Немов получил ножевое ранение в ногу. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Нападение прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что проверка началась сразу после того, как он получил сообщение о случившемся. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил провести соответствующую проверку.