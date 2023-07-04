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13:57, 4 июля 2023Интернет и СМИ

Журналистка Милашина раскрыла подробности нападения на нее в Чечне

Милашина рассказала, что нападавшие поставили ее на колени и приставили пистолет к голове

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Журналистка Елена Милашина, которая раньше работала в «Новой газете», раскрыла подробности нападения на нее и адвоката Александра Немова в Чечне. Она рассказала, что нападавшие поставили ее на колени и приставили пистолет к голове. Ее слова передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове», — вспомнила Милашина.

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Она добавила, что нападавшие вели себя нервно.

Ранее сенатор Андрей Клишас потребовал от правоохранительных органов жесткой реакции на избиение Милашиной и Немова в Чечне. Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя произошедшее, назвал нападения на журналистов преступными и недопустимыми. Он добавил, что направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с избиением журналистки и адвоката.

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» и адвоката стало известно 4 июля. По данным Baza, неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить. В результате пострадавших журналистку и адвоката госпитализировали.

Милашина и Немов прибыли в Чечню, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Суд, на который журналистка и адвокат не попали, приговорил Янгулбаеву к 5,5 года колонии общего режима за мошенничество и применение насилия в отношении силовика.

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    Евгения Наумова
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