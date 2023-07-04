Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:42, 4 июля 2023Экономика

У россиян стало меньше наличных

ЦБ: объем наличной зарубежной валюты у россиян снизился на 17,8 миллиарда рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам первого квартала этого года объем наличной иностранной валюты у россиян резко снизился на 17,8 миллиарда рублей. Объем наличных в национальной валюте увеличился на 300,6 миллиарда, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В конце четвертого квартала прирост рублевой наличности был гораздо больше и составлял 1,187 триллиона. Таким образом за первые три месяца этого года показатель упал почти в четыре раза — на 887 миллиардов рублей. Причины, по которым произошло кратное снижение, валютный регулятор не стал раскрывать.

Сокращение наличной иностранной валюты могло быть связано с действующими ограничениями на внутреннем рынке. В марте 2023 года руководство ЦБ продлило ограничение на снятие долларов, евро и других зарубежных расчетных единиц еще на полгода — до 9 сентября.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
Курс доллара достиг максимума с марта 2022 года. Что привело к ослаблению рубля?
26 июня 2023

В целом доля наличной валюты в общей структуре финансовых активов граждан к апрелю оказалась на уровне 17 процентов. Гораздо большим интересом у россиян пользовались вложения в акции и депозиты, на доли которых пришлось 35,3 процента (46,8 триллиона рублей) и 33,3 процента (44,1 триллиона рублей) соответственно.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предостерег россиян от хранения больших денежных сумм в наличном виде. По его мнению, часть средств действительно стоит хранить под рукой, но не все сбережения. Это обусловлено в том числе риском потери наличных в результаты действий злоумышленников, финансовых мошенников и грабителей.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. Что об этом известно?

    Врач назвал способы избавиться от боли в ногах по ночам

    Россия решила помочь Казахстану с поставками бензина

    Турция выразила беспокойство из-за неспособности Швеции предотвращать провокации

    Чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России

    Токаев признал отсутствие крупных экономических проектов ШОС за 20 лет

    Украина захотела получить другие типы самолетов от Запада

    Иран вступил в ШОС

    Дачникам предложили бороться с улитками с помощью пива

    Гоар Аветисян показала фигуру после пластики в честь 30-летия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости