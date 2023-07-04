У россиян стало меньше наличных

ЦБ: объем наличной зарубежной валюты у россиян снизился на 17,8 миллиарда рублей

По итогам первого квартала этого года объем наличной иностранной валюты у россиян резко снизился на 17,8 миллиарда рублей. Объем наличных в национальной валюте увеличился на 300,6 миллиарда, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В конце четвертого квартала прирост рублевой наличности был гораздо больше и составлял 1,187 триллиона. Таким образом за первые три месяца этого года показатель упал почти в четыре раза — на 887 миллиардов рублей. Причины, по которым произошло кратное снижение, валютный регулятор не стал раскрывать.

Сокращение наличной иностранной валюты могло быть связано с действующими ограничениями на внутреннем рынке. В марте 2023 года руководство ЦБ продлило ограничение на снятие долларов, евро и других зарубежных расчетных единиц еще на полгода — до 9 сентября.

В целом доля наличной валюты в общей структуре финансовых активов граждан к апрелю оказалась на уровне 17 процентов. Гораздо большим интересом у россиян пользовались вложения в акции и депозиты, на доли которых пришлось 35,3 процента (46,8 триллиона рублей) и 33,3 процента (44,1 триллиона рублей) соответственно.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предостерег россиян от хранения больших денежных сумм в наличном виде. По его мнению, часть средств действительно стоит хранить под рукой, но не все сбережения. Это обусловлено в том числе риском потери наличных в результаты действий злоумышленников, финансовых мошенников и грабителей.