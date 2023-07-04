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10:18, 4 июля 2023Ценности

92-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

92-летняя блогерша Джоан посоветовала увлажнять тело кремом после душа для молодости кожи

Кадр: @joansumner1930 / TikTok

92-летняя блогерша Джоан (фамилия неизвестна) раскрыла секреты моложавой внешности и восхитила подписчиков в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 33,7 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом joansumner1930 рассказала, что на внешний вид значительно влияет образ мышления. По ее словам, она совсем не беспокоится о возрасте и старости. «Чтобы быть счастливым, нужно перестать тревожиться обо всем. В любом случае старость нельзя остановить, так зачем переживать по этому поводу?», — заявила она.

Помимо этого, женщина призналась, что на протяжении 70 лет пользуется увлажняющим кремом. «Раньше я принимала горячую ванну, выходила из нее, вытиралась, а затем, пока мое тело было еще распаренным, наносила крем. Сейчас я делаю так же. Вы тоже можете ухаживать так за своей кожей, когда принимаете ванну или душ», — посоветовала она.

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Пользователи сети оценили внешность и рекомендации женщины в комментариях под постом. «Вы даете очень правильные советы! Я просто не умею не волноваться», «Вы просто замечательная, сказочная леди», «Хорошие методы», «Вы выглядите лет на 30 моложе своего возраста», — заключили они.

В июне 50-летняя блогерша ответила стыдившим ее за любовь к молодежным нарядам хейтерам. По ее словам, она регулярно сталкивается с осуждением со стороны общественности по поводу своей внешности.

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    Екатерина Ештокина
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