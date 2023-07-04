Врач назвал способы избавиться от боли в ногах по ночам

Ортопед Семиченков рассказал, что избавиться от боли в ногах помогут теплая ванна и массаж

Теплая ванна и массаж ступней и голеней помогут избавиться от ночных болей в ногах, рассказал ортопед, травматолог основатель сети оздоровительных центров «Кипарис+» Павел Семиченков. Врач назвал «Ленте.ру» способы избавиться от этих неприятных ощущений.

Боли в ногах ночью — распространенная проблема, с которой сталкиваются даже молодые люди, говорит Семиченков. При этом боль может появляться из-за остеохондроза, радикулита, травмы нижних конечностей, воспалений, переутомления из-за проведенного на ногах дня. Однако от изнуряющей боли можно избавиться, добавил врач.

Теплая ванна

По его словам, самый простой и одновременно доступный способ для избавления от болевого синдрома — прием теплых ванн перед сном.

Рекомендую полежать в приятной теплой воде 10-15 минут. Этого вполне достаточно для ускорения выведения молочной кислоты, расслабления мышц, расширения сосудов и уменьшения воспалительных процессов. При желании в воду можно добавить ароматическую соль или масло Павел Семиченков ортопед, травматолог

Магний

Дефицит магния в организме тоже может вызывать боли в крупных мышцах ног, продолжает ортопед. Для восполнения его баланса подходят таблетки или лечебная минеральная вода, добавил Семиченков.

Шерстяная ткань

По словам собеседника «Ленты.ру», натуральная шерсть отлично стимулирует кровоснабжение, способствует улучшению обменных процессов в мышцах. Поэтому, если сильно болит, на ночь следует надевать шерстяные носки или же обматывать икры или голени шарфами либо платками из овечьей или верблюжьей шерсти.

Массаж ног

Также врач предложил делать массаж стоп, коленей и поясницы. Его можно сочетать с теплыми ваннами, тогда обезболивающий и расслабляющий эффекты будут ярче выражены, подчеркнул он.

Ортопедические стельки

Тем, кто страдает плоскостопием или иными заболеваниями, деформирующими стопы, отличным решением для купирования болей является ношение удобных ортопедических стелек. Семиченков обратил внимание, что подбирать их нужно только после консультации с ортопедом.

Ранее травматолог-ортопед Лев Дунаев назвал первые симптомы трудноизлечимой болезни из-за сидячего образа жизни. Он призвал не затягивать с походом к врачу.