Названы первые симптомы трудноизлечимой болезни из-за сидячего образа жизни

Травматолог-ортопед Лев Дунаев назвал первые симптомы межпозвоночной грыжи

Из-за сидячего образа жизни и неадекватных физических нагрузок у человека может появиться межпозвоночная грыжа, рассказал травматолог-ортопед «Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА» Лев Дунаев. Врач назвал «Ленте.ру» первые симптомы этой трудноизлечимой болезни.

К боли в спине приводят регулярные нагрузки на опорно-двигательную систему. Зачастую она вызваны обычным перенапряжением мышц, но в некоторых случаях причина такого неприятного симптома гораздо серьезнее. Непроходящие боли в области спины могут свидетельствовать о разрушении структуры позвоночника, предупредил врач.

Нерациональные занятия спортом или наоборот низкая физическая активность, постоянное пребывание в положении сидя, нарушение осанки, подъем тяжестей негативно сказываются на состоянии позвоночника. Из-за подобных особенностей образа жизни зачастую развивается остеохондроз. Для такого заболевания характерны дегенеративные изменения позвоночного столба, которые могут привести к развитию грыжи Лев Дунаев травматолог-ортопед

Износ и изменение структуры межпозвоночного диска приводит к его выпячиванию за пределы позвоночного столба. Если при этом целостность конструкции сохраняется, то речь идет о протрузии. При разрушении внешней оболочки диска и выходе его ядра в позвоночный канал возникает грыжа, объяснил принцип развития болезни Дунаев.

Протрузия по сути является начальной стадией грыжи. Такую патологию заметить сложно. Она дает о себе знать, если выпячивание диска оказывает давление на кровеносные сосуды и корешки спинного мозга, продолжил собеседник «Ленты.ру». Боли и легкие спазмы в основном проявляются при физических нагрузках. Из-за протрузии во время работы за компьютером может беспокоить дискомфорт в спине.

«Порой свое же офисное кресло вдруг начинает казаться неудобным. Спать на собственной кровати становится тоже непривычно. Приходится постоянно ворочаться, чтобы найти подходящую позу для сна, — рассказал о характере боли врач. — Такие боли и дискомфорт, свойственные развитию протрузии, путают с обычной усталостью после длительного пребывания в одном положении или занятий спортом. В этом и заключается сложность диагностики патологии».

Для грыжи характерна острая боль. Из-за отека и воспаления в области грыжи увеличивается давление на корешок, возникают прострелы в другие части тела и органы, функции которых нарушаются при длительном течении патологии. Возможно онемение участков кожи, куда пострадавший корешок передает нервные импульсы. Например, грыжа в пояснице приводит к онемению пятки

Лев Дунаев травматолог-ортопед

Избавиться от грыжи тяжело, зачастую нужна операция. Для того чтобы распознать изменения межпозвонковых дисков на раннем этапе, необходимо регулярно посещать травматолога-ортопеда и проходить обследование. Среди мер профилактики протрузий и грыж — соблюдение осанки, адекватные физические нагрузки, использование бандажей при подъеме тяжестей, сон на ортопедической подушке и матрасе, сбалансированное питание и контроль веса, заключил Дунаев.

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