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10:50, 5 апреля 2023Забота о себе

Россиянкам назвали самую опасную для здоровья весеннюю обувь

Травматолог Игнатов посоветовал отказаться от обуви на очень высоких каблуках

Фото: EZ-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom

Россиянкам стоит отказаться от ношения обуви на очень высоких каблуках, считает травматолог-ортопед сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Михаил Игнатов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал самую опасную для здоровья весеннюю обувь.

По его словам, из-за неправильной обуви стопы не могут защищать суставы и позвоночник от ударной нагрузки, которую человек получает при движении. «Ношение модных, но неудобных туфель провоцирует развитие ортопедических заболеваний: плоскостопия, пяточной шпоры, косточки на ноге», — предупредил Игнатов.

При покупке весенней обуви обязательно учитывайте высоту каблука. Она должна быть не более двух-четырех сантиметров. Отдавайте предпочтение моделям на широком и устойчивом каблуке. Ношение сапог или туфель на шпильке увеличивает риск появления артроза или артрита мелких суставов стоп, коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, вызывает боль и ощущение тяжести в ногах

Михаил Игнатовтравматолог-ортопед

Врач добавил, что из-за высокого каблука сильно повышается нагрузка на передний отдел стопы, что со временем приводит к деформации пальцев, развитию «косточки». Использование подобной обуви негативно влияет и на позвоночник. Ускоряется износ межпозвонковых дисков, в результате чего начинает регулярно болеть спина.

Балетки, кеды и лоферы на тонкой и абсолютно плоской подошве без небольшого каблучка тоже не самый удачный вариант для повседневного использования. Такая обувь не может полноценно «глушить» ударную нагрузку при ходьбе. В итоге ее получают стопы, в особенности пятки, крупные суставы и позвоночник

Михаил Игнатовтравматолог-ортопед

Популярные ботинки на платформе отличаются хорошей амортизацией, но в то же время столь массивная подошва увеличивает шанс получить травму, говорит Игнатов. В такой обуви в любой момент можно запнуться и упасть.

Еще одна популярная модель весенней обуви — мюли с узким носом. Они, по мнению врача, создают излишнее давление на переднюю часть стопы, которое нередко приводит к деформации пальцев и нарушению кровообращения.

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«Безопасная для здоровья весенняя обувь имеет небольшой удобный каблук высотой два-четыре сантиметра, широкий передний отдел, регулирующими полноту застежками или шнурками и формоустойчивый задник, — резюмировал травматолог-ортопед. — Всеми этими качествами обладает ортопедическая обувь, которая устанавливает стопы в физиологически правильное положение и защищает их от нагрузки. За счет такой поддержки формируется правильная походка и повышается устойчивость при ходьбе».

Ранее травматолог-ортопед Левон Макинян рассказал о вреде обуви с узким мысом. Он пояснил, что она деформирует стопу.

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Вера Владзиевская
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