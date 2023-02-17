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18:35, 17 февраля 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о вреде обуви с узким мысом

Травматолог Макинян предупредил, что обувь на каблуках и с узким мысом вредит позвоночнику

Фото: Luis Quintero / Unsplash

Обувь на высоких каблуках и с узким мысом деформирует стопу и вредит позвоночнику. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян травматолог-ортопед Левон Макинян.

Модная, но неудобная обувь деформирует стопу, меняет походку человека и ухудшает состояние позвоночника, рассказал Макинян. При ношении обуви на каблуке, сдавливающей пальцы, нагрузка на стопу распределяется неправильно. В результате икроножные мышцы испытывают повышенную нагрузку. Из-за этого, в свою очередь, возникает боль в спине и суставах.

У людей с плоскостопием амортизирующие способности стопы снижены, продолжил врач. Это приводит к быстрой утомляемости и появлению болей в голеностопных, коленных, тазобедренных суставах, в пояснице, а также в грудном и шейном отделе позвоночника. Поддерживать правильное положение стопы помогает небольшой каблук удобно сидящей обуви.

2-4сантиметра —

идеальная высота каблука для женской и мужской обуви

По словам Макиняна, стоит отказаться и от обуви без задника. Шлепанцы и сабо не фиксируют голеностопный сустав и пальцы стопы, что создает излишнюю нагрузку на ноги.

Мягкие балетки и кеды следует носить реже и чередовать с обувью на более жесткой подошве. В идеале даже в летней обуви должны быть стельки с супинаторами. От здоровья стоп напрямую зависит состояние позвоночника

Левон Макинянтравматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед рекомендует выполнять упражнения для укрепления сводов стопы для профилактики и лечения прогрессирующей деформации. Подойдет как лечебная физкультура, так и ношение индивидуальных ортопедических стелек.

«Однако соблюдение этих рекомендаций может не привести к должному результату без здоровой осанки. Важно следить за положением спины и давать телу возможность правильно распределять нагрузку», — заключил Макинян.

Ранее ортопед Антонина Завадская предупредила, что из-за обуви на высоком каблуке может развиваться пяточная шпора. Завадская объяснила, что пяточная шпора чаще всего мучает людей, которые много времени проводят на ногах.

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Вера Владзиевская
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