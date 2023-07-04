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10:36, 4 июля 2023Мир

В Швеции заявили о возможности передачи военных под командование НАТО

Министр обороны Швеции: Стокгольм готов передать часть военных под командование НАТО

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

После вступления Швеции в НАТО Стокгольм будет готов передать большую часть военных под прямое командование НАТО. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Sveriges Radio.

«Да, думаю, мы так сделаем. Но нам придется обсудить с вооруженными силами, какие ресурсы и возможности у нас есть. Мы заявили со стороны Швеции, что хотим быть надежным и влиятельным союзником в рамках НАТО, и это, конечно же, повлияет на наши обязательства перед НАТО и на нашу цель — укрепить оборонное планирование НАТО», — заключил министр, добавив, что Швеция заинтересована в укреплении НАТО для сдерживания региональных конфликтов.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Процесс вхождения Швеции был приостановлен.

3 июля спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО. Политик также напомнил, что между Турцией, Швецией и Финляндией действует тройное соглашение.

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    Виктория Кондратьева
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