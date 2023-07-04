Токаев пригласил глав стран ШОС на саммит в Казахстан

Президент Казахстана Токаев пригласил глав стран ШОС на следующий саммит в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации в Астану. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на саммите международной организации, проходящем в цифровом формате, Токаев рассказал, что председательство в ШОС переходит к Казахстану.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана — городе Астане», — сказал он.

4 июля в столице Индии Нью-Дели открылся саммит глав Шанхайской организации содружества. Он пройдет в виртуальном режиме. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента Владимира Путина к заседанию Совета глав государств-членов ШОС. На вопрос о том, во сколько ожидать Путина на ШОС, Песков ответил: «Начиная с 10 утра».