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11:05, 4 июля 2023Бывший СССР

Токаев пригласил глав стран ШОС на саммит в Казахстан

Президент Казахстана Токаев пригласил глав стран ШОС на следующий саммит в Астану

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующий саммит организации в Астану. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на саммите международной организации, проходящем в цифровом формате, Токаев рассказал, что председательство в ШОС переходит к Казахстану.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана — городе Астане», — сказал он.

4 июля в столице Индии Нью-Дели открылся саммит глав Шанхайской организации содружества. Он пройдет в виртуальном режиме. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента Владимира Путина к заседанию Совета глав государств-членов ШОС. На вопрос о том, во сколько ожидать Путина на ШОС, Песков ответил: «Начиная с 10 утра».

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