В Испании рассказали о возможном решении Турции насчет Швеции

Глава МИД Испании Альбарес: Турция даст согласие на вступление Швеции в НАТО

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес предположил, что Турция даст согласие на вступление Швеции в НАТО. Об этом дипломат рассказал в интервью Bloomberg.

По его мнению, отношения Стокгольма и Анкары выйдут из тупика, и в итоге Швеция станет членом Североатлантического альянса.

«Турция не возражает против присоединения Швеции. Есть некоторые проблемы в вопросе безопасности, которые необходимо решить», — уточнил испанский министр.

3 июля спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш прокомментировал вероятность вступления Швеции в НАТО. Он назвал несбыточной мечтой для Стокгольма вступление в альянс. По его словам, Швеция отказывается выполнять требования Анкары. Политик также напомнил, что между Турцией, Швецией и Финляндией действует тройное соглашение.

Ранее в МИД Турции оценили шансы страны на вступление в НАТО как низкие. Предполагается, что Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» по поводу Стокгольма.