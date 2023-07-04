Пожар на фабрике в Подмосковье потушили
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках потушили
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках потушили. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Ранее возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. При этом к моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла 400 «квадратов».
Уточняется, что горели лакокрасочные материалы. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту пожара.