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04:33, 4 июля 2023Россия

Пожар на фабрике в Подмосковье потушили

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках потушили

Фото: Global Look Press

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках потушили. Об этом агентству РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Ранее возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. При этом к моменту прибытия спасателей площадь пожара составляла 400 «квадратов».

Уточняется, что горели лакокрасочные материалы. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту пожара.

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    Марина Совина
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