В МЧС рассказали россиянам о неожиданных причинах пожаров

В МЧС России сообщили, что даже банка с простой водой может стать причиной пожара

Россиянам стоит быть осторожными и внимательными, так как даже банка с простой водой может вызвать пожар, если ее надолго оставить на солнце возле деревянного дома. О неожиданных причинах возгорания рассказали в МЧС России, пишет РИА Новости.

По данным одного из собеседников агентства, однажды он зашел во двор, где стоял деревянный дом, и заметил дым, исходящий от банки с водой. В связи с тем, что она длительное время стояла на солнце, возник пожар.

«И все, просто загорелся дом», — сказал он. По словам представителя министерства, тогда разгорающееся пламя вовремя смогли заметить, иначе «все, хана бы была». «Не оставляйте банки возле дерева, особенно во дворе дома», — призвал он россиян.

Ранее в июне россиянам назвали способы защитить свои дачи от пожаров. Тогда исполняющий обязанности главного госинспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов заявил, что летом на загородных участках увеличивается риск возгораний из-за растений и палящего солнца. Помимо этого, если на даче есть печное отопление, стоит весной чистить всю эту технику и не оставлять его без присмотра, посоветовал специалист.

В начале мая в ходе исследования экспертов «Ренессанс. Страхования» выяснилось, что большая часть российских дачников считает своим главным страхом внезапный пожар в доме. Пожар на даче посчитали своим главным страхом 72 процента из них. При этом 25 процентов отметили, что опасаются появления поблизости неадекватных соседей.