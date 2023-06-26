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20:53, 26 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы защитить дачу от пожаров

Инспектор Смирнов: чтобы избежать пожаров на даче, не нужно оставлять печи без присмотра

Фото: Алексей Младич / Коммерсантъ

Летом на загородных участках увеличивается риск возгораний из-за сухих растений и палящего солнца. Способы защитить дачу от пожаров назвал исполняющий обязанности главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов в беседе с телеканалом «Россия 24».

В летний сезон на дачах сухая и нагретая солнцем постройка может легко загореться от одной искры. Дополнительные риски создает сухая трава вокруг дома. По словам Смирнова, неисправность печей — одна из самых частых причин пожаров на садовых участках. Если на даче используется печное отопление, следует весной проводить чистку и ревизию оборудования, а также не оставлять его без присмотра, посоветовал специалист.

«Дачникам, которые захотят пожарить шашлыки или сжигать мусор на участке, нужно обратиться на сайт органов местного самоуправления, где уточнить, действует ли на данной территории особый противопожарный режим», — добавил инспектор.

Ранее имеющим дачу россиянам напомнили о возможности сэкономить на коммунальных платежах в квартире, в том числе не платить за вывоз мусора. Для этого необходимо доказать факт того, что человек на протяжении определенного срока проживал по другому адресу — например, предъявить соответствующую справку от председателя СНТ.

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    Нина Ташевская
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