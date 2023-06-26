Дачникам напомнили о возможности сэкономить на коммунальных платежах

Юристы напомнили дачникам о возможности сэкономить на платежах за вывоз мусора

Владельцы дачных участков могут сэкономить на коммунальных платежах, в том числе за вывоз мусора. Об этой и других льготах им напомнили юристы, опрошенные изданием Life.ru.

Специалисты отметили, что в случае, если человек не находится в городской квартире более пяти дней, то он может сделать перерасчет, чтобы не платить за вывоз мусора там. Для этого необходимо доказать факт того, что человек на протяжении определенного срока проживал по другому адресу — например, предъявить соответствующую справку от председателя СНТ.

Кроме того, юристы рассказали о том, что россияне могут получить землю в собственность под дачу бесплатно, однако условия получения отличаются в зависимости от региона. Например, в некоторых из них недвижимость выдают только обладателям государственных наград, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Получить информацию о наличии льгот в каждой ситуации можно в МФЦ либо в местной администрации.

Некоторые категории граждан — как правило, многодетные семьи или люди, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, — могут рассчитывать на субсидии на строительство жилья. Для нуждающихся семей в регионах по запросу также предусмотрена материальная помощь в виде бесплатных дров либо стройматериалов. Наконец, льготные категории граждан могут сэкономить на проезде до дачи и, в зависимости от региона, добираться туда либо бесплатно, либо по проездному со скидкой.

Что касается пенсионеров, то они могут сократить выплаты по земельному налогу, который можно уменьшить на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка. Для того чтобы это сделать, поясняют юристы, можно подать заявление в налоговую службу (например, через МФЦ) — лично или в электронном виде, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика». В некоторых субъектах и муниципальных образованиях страны пенсионеры и вовсе освобождены от уплаты земельного налога. Кроме того, пенсионерам не нужно платить налог на имущество, в том числе на дачный дом и хозяйственные постройки, площадь которых составляет не более 50 квадратных метров.

В июне дачникам рассказали, как можно стать владельцем заброшенного земельного участка. По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, для этого необходимо приобрести его у владельца или на торгах у муниципалитета.