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11:02, 11 мая 2023Среда обитания

Названы главные страхи дачников

«Ренессанс страхование»: главным страхом дачники назвали внезапный пожар в доме

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российские дачники назвали своим главным страхом внезапный пожар в доме. К таким выводам в своем исследовании пришли эксперты группы «Ренессанс страхование», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе компании приняли участие 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, проживающие в городах-миллионниках. Пожар на даче посчитали своим главным страхом 72 процента из них. При этом 25 процентов отметили, что опасаются появления поблизости шумных компаний и неадекватных соседей. Страхами также назвали кражу садовой техники (24 процента) и разрушение труб из-за замерзшей воды (16 процентов).

Дачники также высказались о способах защиты участка. 35 процентов опрошенных отметили, что ставят решетки на окна и возводят высокий забор. При этом 20 процентов в критический момент будут рассчитывать на сигнализацию, а девять процентов используют камеры видеонаблюдения за участком.

Ранее в рамках опроса сервиса «Авито Услуги» россияне назвали главным признаком дачи мечты наличие площадки для барбекю. Некоторые заявили, что на даче обязательно должна быть баня или сауна. Также необходимой оказалась возможность разбить на участке сад.

Нина Ташевская
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