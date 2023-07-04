В Италии назвали сумму замороженных активов российских олигархов

Reuters: Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2,5 млрд долларов

На конец июня 2023 года власти Италии заморозили активы российских олигархов на сумму в два миллиарда евро (порядка 2,5 миллиарда долларов). Соответствующую цифру назвали в Центральном банке республики, сообщает агентство Reuters.

По словам директора подразделения Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) Энцо Сераты, в рамках введенных против России санкций были заморожены счета, на которых хранились около 330 миллионов евро, принадлежащих физлицам. При этом часть россиян, чье имущество было заморожено, уже оспорили арест активов в суде.

До начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года пляжи и порты Италии были очень популярны у российских бизнесменов. Многие из них приобретали недвижимость на озере Комо, в Сардинии, Тоскане или на Лигурийском побережье.

В начале июля точную сумму заблокированных в Евросоюзе (ЕС) средств назвал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, речь идет о блокировке российских активов на 207 миллиардов евро. Среди арестованных средств находится не только недвижимость олигархов и физлиц на территории ЕС, но и также ценные бумаги Центробанка России.

Ранее лидеры стран ЕС признали, что текущее законодательство не позволяет странам конфисковать российские активы. Однако они нашли способ их временного использования. Чтобы использовать российские активы для восстановления Украины, власти предложили ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от арестованных ценных бумаг российского Центробанка.