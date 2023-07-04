Неймара оштрафовали на 3,3 миллиона долларов за создание искусственного пруда на участке

Власти города Мангаратиба (штат Рио-де-Жанейро, Бразилия) оштрафовали форварда ПСЖ и национальной команды страны Неймара на 3,3 миллиона долларов. Об этом сообщает G1.

Футболист наказан за создание искусственного пруда на своем земельном участке. По мнению властей, он не обеспечил надлежащий экологический контроль при проведении работ, незаконно перемещал почву и уничтожал зеленые насаждения, а также купался в водоеме в нарушение соответствующего запрета. У Неймара есть 20 дней, чтобы подать апелляцию.

Неймар приобрел имение в 130 километрах от Рио-де-Жанейро в 2016 году. Дом и прилегающие к нему территории, на которых расположены вертолетная площадка, спа-центр и тренажерный зал, занимают площадь десять тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро в год. Игрок выразил готовность пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону».