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08:26, 4 июля 2023Бывший СССР

Захарова прокомментировала атаки беспилотников под Москвой

Захарова назвала атаки беспилотников под Москвой актом терроризма
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки беспилотников под Москвой, которые произошли утром 4 июля. Об этом она написала в Telegram.

Захарова назвала случившееся очередным актом терроризма, указав, что был атакован район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры и аэропорт, который принимает также и зарубежные рейсы. «Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — подчеркнула она.

Исходя из этого, считает представитель МИД, мировое сообщество «должно осознать», что США, Великобритания и Франция, которые являются постоянными членами СБ ООН, «финансируют террористический режим».

Утром 4 июля в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. Из-за этого самолеты, которые должны были приземлиться во Внуково, стали перенаправлять в другие аэропорты.

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    Марина Совина
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