Переполненность пляжей Анапы объяснили

Вице-президент РСТ Санаева связала с пробкой на Крымском мосту загруженность пляжей Анапы

Пик отпускного сезона и большой автомобильный затор на Крымском мосту в первые числа июля стали причиной загруженности в Анапе. Так причины скопления толп туристов на пляжах этого курорта в разговоре с «Лентой.ру» объяснила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

«Здесь наложилось начало высокого сезона и пробки перед мостом в Крым, поэтому некоторые люди повернули в сторону Анапы. Речь идет о неорганизованных туристах, потому что в организованных местах отдыха другая ситуация — там люди покупали путевки, там есть определенные пляжи, где нет такой дикой загрузки», — рассказала она.

Ситуация понятна, потому что у нас закрыты многие европейские курорты. Курорты Краснодарского края всегда загружены в июльско-августовский период, поэтому нужно более тщательно выбирать места отдыха. Например, не так сильно загружен Крым, а Крымский мост уже поехал Ольга Санаева вице-президент РСТ

5 июля Telegram-канал SHOT опубликовал видео с переполненного пляжа Анапы. На кадрах видно, что все лежачие места заняты, поэтому некоторым туристам приходится загорать, стоя в воде.

В свою очередь власти Анапы сообщили РИА Новости, что курорт заполнен на 90 процентов, но при этом мест для отдыхающих достаточно.

Пробка на Крымском мосту образовалась в первые числа июля. 3 июля затор достигал 13 километров. В Росавтодоре объяснили, что это связано с началом отпускного сезона. Из-за этого увеличилось время на досмотр водителей и багажа.