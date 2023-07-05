Переполненность пляжей Анапы объяснили
Пик отпускного сезона и большой автомобильный затор на Крымском мосту в первые числа июля стали причиной загруженности в Анапе. Так причины скопления толп туристов на пляжах этого курорта в разговоре с «Лентой.ру» объяснила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.
«Здесь наложилось начало высокого сезона и пробки перед мостом в Крым, поэтому некоторые люди повернули в сторону Анапы. Речь идет о неорганизованных туристах, потому что в организованных местах отдыха другая ситуация — там люди покупали путевки, там есть определенные пляжи, где нет такой дикой загрузки», — рассказала она.
Ситуация понятна, потому что у нас закрыты многие европейские курорты. Курорты Краснодарского края всегда загружены в июльско-августовский период, поэтому нужно более тщательно выбирать места отдыха. Например, не так сильно загружен Крым, а Крымский мост уже поехал
5 июля Telegram-канал SHOT опубликовал видео с переполненного пляжа Анапы. На кадрах видно, что все лежачие места заняты, поэтому некоторым туристам приходится загорать, стоя в воде.
В свою очередь власти Анапы сообщили РИА Новости, что курорт заполнен на 90 процентов, но при этом мест для отдыхающих достаточно.
Пробка на Крымском мосту образовалась в первые числа июля. 3 июля затор достигал 13 километров. В Росавтодоре объяснили, что это связано с началом отпускного сезона. Из-за этого увеличилось время на досмотр водителей и багажа.