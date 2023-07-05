Легионеры ЦСКА вновь приостановили контракты с клубом

Легионеры Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА

Легионеры Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон вновь приостановили контракты с московским ЦСКА. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Нигериец и исландец снова воспользовались поправкой Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей приостановить соглашение в одностороннем порядке до конца следующего сезона», — говорится в сообщении. В команде отметили, что оставляют за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов.

Эджуке провел сезон-2022/2023 в берлинской «Герте», а Сигурдссон — в шведском «Норрчепинге». Контракты игроков с ЦСКА истекают летом 2024 года.

ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке в марте 2022 года. Действие опции было трижды продлено, игроки смогут ей воспользоваться до 30 июня 2024-го. Однако, согласно обновленным условиям ФИФА, приостановить контракт не смогут иностранные футболисты и тренеры, которые продолжают работать в российских клубах, а также те, кто подписал или продлил контракт с командой после 7 марта 2022 года.