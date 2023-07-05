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16:00, 5 июля 2023Россия

Перечислены диагностированные травмы Милашиной после нападения в Грозном

Baza: у Милашиной диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки после нападения

Фото: Crew Against Torture / Reuters

В больнице Москвы у журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной диагностировали сотрясение мозга, тупую травму и ушиб грудной клетки после нападения в Грозном. Другие травмы перечислило издание Baza в Telegram-канале.

Журналистка получила закрытую черепно-мозговую травму, у нее выявлена колото-резаная рана на левой кисти. У Милашиной закрытый перелом четырех костей на левом запястье.

Женщине сломали два пальца правой руки, кроме того, у нее диагностировали несколько закрытых переломов запястья. Помимо этого у сотрудницы «Новой газеты» были выявлены множественные ушибы головы и лица, ссадины на теле, руках и ногах.

Как пишет Baza, Милашину в Чечне избивала толпа мужчин. Спустя сутки после нападения никто из нападавших не был обнаружен. Глава Чечни Кадыров накануне заявил, что дал распоряжения силовикам для поиска преступников.

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    Анна Щербакова
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