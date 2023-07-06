Чипированный кот нашелся за 14 тысяч километров от места регистрации

Кот из Австралии нашелся на расстоянии 14 тысяч километров от места регистрации

Чипированный кот из Австралии воссоединился с хозяевами после того, как нашелся на расстоянии 14,5 тысячи километров от места регистрации, в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Кот по кличке Мелвин с Рождества дважды в день приходил к жителям Шотландии, которые подкармливали его. Они начали беспокоиться за животное, так как заметили, что оно выглядит нездоровым и перестало ладить с их собственной кошкой. Британцы сообщили о Мелвине в Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SSPCA).

Главный инспектор общества Лора Маинтайр забрала кота с улиц и доставила к ветеринару, после чего его перевезли в Центр спасения и переселения животных в Глазго. Работники центра проверили Мелвина на наличие микрочипа и были удивлены, узнав, что он зарегистрирован на адрес в Австралии.

Оказалось, что владельцы кота Жаклин и Мэтт Дик 14 лет жили в Австралии и взяли родившегося там же Мелвина, который тогда был котенком. Позже они решили вернуться в Великобританию и потратили 4,2 тысячи фунтов (471 тысячу рублей) на то, чтобы перевезти в страну Мелвина и собаку породы бордер-колли по кличке Макс. В августе 2022 года, спустя всего восемь недель после переезда, Мелвин пропал.

«Мы были в восторге, когда смогли воссоединить Мелвина с Жаклин и Мэттом после столь долгого времени его отсутствия», — сказала Маинтайр.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Джексонвилл, штат Флорида, воссоединилась с пропавшим 11 лет назад котом. Теперь питомец вернулся домой и отлично ладит с другим живущим в семье котом.

