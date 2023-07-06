От Польши потребовали сведения о задержанном российском хоккеисте

Посольство России потребовало от Польши сведения о задержанном хоккеисте Максиме Сергееве

Посольство России в Польше обратилось в местную прокуратуру с требованием предоставить сведения о задержанном российском хоккеисте Максиме Сергееве. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

«Посольство в дополнение к ноте в МИД Польши направило обращение в национальную прокуратуру Польши с требованием подтвердить факт ареста российского гражданина, сообщить о характере выдвинутых в его адрес обвинений и разрешить встречу с ним нашим консульским сотрудникам», — заявил он.

Ордаш добавил, что правоохранители на данный момент не прокомментировали ситуацию. Он упрекнул Польшу в несоблюдении международно-правовых обязательств в делах с российской стороной.

30 июня Сергеева, выступавшего за польский клуб «Заглембе», задержали по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы. Спортсмен стал 14-м задержанным в ходе этого следствия. Сергееву грозит до десяти лет лишения свободы. Суд принял решение о его аресте на три месяца.